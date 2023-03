Denis Pipitone, negativo il test del Dna sulla 20enne a Roma (Di sabato 4 marzo 2023) Esito negativo nella comparazione del dna della 20enne bosniaca con quello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre nel 2004 a Mazara del Vallo. La giovane quindi non è piccola sparita nel nulla e lo confermano gli accertamenti genetici disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro e dal pm Roberto Piscitello. Ieri sera, 3 marzo, nel corso della trasmissione televisiva Quarto grado su Rete4, era stato annunciato che il Dna della bimba mazarese potrebbe corrispondere a quello di una ragazza bosniaca di 20 anni, che i carabinieri avevano prelevato in un campo rom a Roma. Nelle scorse ore i genitori di Denise, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, avevano commentato la questione sul loro profilo social: «Non possiamo permetterci illusioni dolorose». Spiegano: «Siamo stati ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Esitonella comparazione del dna dellabosniaca con quello di, la bambina scomparsa il 1° settembre nel 2004 a Mazara del Vallo. La giovane quindi non è piccola sparita nel nulla e lo confermano gli accertamenti genetici disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro e dal pm Roberto Piscitello. Ieri sera, 3 marzo, nel corso della trasmissione televisiva Quarto grado su Rete4, era stato annunciato che il Dna della bimba mazarese potrebbe corrispondere a quello di una ragazza bosniaca di 20 anni, che i carabinieri avevano prelevato in un campo rom a. Nelle scorse ore i genitori die, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, avevano commentato la questione sul loro profilo social: «Non possiamo permetterci illusioni dolorose». Spiegano: «Siamo stati ...

