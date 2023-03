Dead Ringers: la nuova serie Prime Video con Rachel Weisz (Di sabato 4 marzo 2023) Dead Ringers, la serie di Prime Video è una rivisitazione contemporanea del thriller di David Cronenberg. Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 21 aprile. Indice Dead Ringers, il thriller psicologico tanto atteso, ha un nuovo teaser trailer Cast e produttori Il nuovo teaser Dead Ringers, il thriller psicologico tanto atteso, ha un nuovo teaser trailer La serie di Prime Video è una rivisitazione contemporanea del thriller del 1988 di David Cronenberg, con Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle. Le due gemelle condividono tutto. Dalle droghe agli amanti, passando per il desiderio ... Leggi su atomheartmagazine (Di sabato 4 marzo 2023), ladiè una rivisitazione contemporanea del thriller di David Cronenberg. Sarà disponibile in esclusiva sudal 21 aprile. Indice, il thriller psicologico tanto atteso, ha un nuovo teaser trailer Cast e produttori Il nuovo teaser, il thriller psicologico tanto atteso, ha un nuovo teaser trailer Ladiè una rivisitazione contemporanea del thriller del 1988 di David Cronenberg, connel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle. Le due gemelle condividono tutto. Dalle droghe agli amanti, passando per il desiderio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SilvSottile : Poster e trailer della serie #DeadRingers con #RachelWeisz in arrivo su #PrimeVideo dal 21 aprile: - SimonaCroisette : RT @MoviesAsbury: #Amazon ha diffuso il primo teaser trailer di #DeadRingers, serie-remake del film omonimo di David Cronenberg, con #Rache… - SimonaCroisette : RT @girlsongraves: quando vedrò rachel weisz coperta di sangue in dead ringers - SimonaCroisette : Non è possibile trovo ovunque Alice Birch, pure nella miniserie di Prime Video rilettura del body horror Dead Ringe… - movietele : Le prime scene del thriller psicologico #deadringers, serie limitata in sei episodi che rivisita in chiave contempo… -