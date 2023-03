De Sena risponde ad Arrigoni | la Gelbison impatta ad Andria in dieci

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn punto sul campo del fanalino di coda del girone C di Lega Pro. Letto in questa chiave, il pareggio dellapuò avere il sapore dell’amarezza, ma la compagine salernitana è riuscita a evitare il ko nonostante un’inferiorità numerica maturata poco prima della mezz’ora del primo tempo, sancita dal direttore di gara per il doppio giallo estratto nei confronti di Gilli. A un passo dall’intervallo, inoltre, il vantaggio dei padroni di casa con un calcio di rigore trasformato dae concesso per un fallo di mano di Nunziante. Il rientro negli spogliatoi permette alladi riordinare le idee e, da una palla scodellata al centro da destra di Graziano, Debatte Savini da pochi passi ristabilendo la parità. Risultato che persiste fino al novantesimo, con la compagine di ...