De Paola | “Kvaratskhelia che regalo alla Lazio Napoli | Spalletti deve fare qualcosa”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 4 marzo 2023) Paolo Degiornalista ha parlato dopo la sconfitta delcontro laallo stadio Diego Armando Maradona. Il giornalista a Radio Punto Nuovo ha detto: “Non bisognadrammi, non bisogna soffermarsi su. Non è un passo falso degli azzurri, ma una grande impresa di Sarri. Ha snaturato il proprio gioco pur dirisultato, non vedevo un catenaccione così da anni. Il gol di Vecino è stato undia Vecino e, la sua sciocchezza è costata la partita. Il, però, ha cercato in tutti i modi di riacciufil risultato, ma vanno fatti i complimenti a Sarri. Osimhen e Kvara? Entrambi devono un pochino maturare nel ...