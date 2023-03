De Ligt più Choupo - Moting: il Bayern doma lo Stoccarda e torna primo (Di sabato 4 marzo 2023) Basta un episodio. E il Bayern Monaco si riprende la vetta. Anche se con qualche brivido nel finale. I bavaresi vincono 2 - 1 in casa dello Stoccarda grazie ai gol di De Ligt (al 39' con un tiro dalla ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 marzo 2023) Basta un episodio. E ilMonaco si riprende la vetta. Anche se con qualche brivido nel finale. I bavaresi vincono 2 - 1 in casa dellograzie ai gol di De(al 39' con un tiro dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : De Ligt più Choupo-Moting: il Bayern doma lo Stoccarda e torna primo - JPosata : @xelaaciro Per me è una cosa normale, de Ligt è il passato mentre Bremer il presente, per il primo non ho più alcun… - Skysurfer72 : @mvcalcio @geppetto23 Beh, detta così uno può pure pensare che sei corretto… ma omettere che sono stati ceduti per… - LorenzoB_W : @GianfrancoTrov @CampiMinati No De Ligt è andato dopo giugno sarà sul bilancio 2022-2023. Su cui tra l'altro non pe… - Forzasuccesso : @rabiotmachia Quindi alla fine al city o alla Juve non cambiava nulla tranne perdere finali di Champions solo che d… -

De Ligt più Choupo - Moting: il Bayern doma lo Stoccarda e torna primo Basta un episodio. E il Bayern Monaco si riprende la vetta. Anche se con qualche brivido nel finale. I bavaresi vincono 2 - 1 in casa dello Stoccarda grazie ai gol di De Ligt (al 39' con un tiro dalla distanza) e Choupo - Moting (al 62') e agganciano il Borussia Dortmund al primo posto in classifica, allungando a +5 sull'Union Berlino terzo. Inutile, nel finale, la ... Stoccarda - Bayern Monaco, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici E, come capita spesso in Bundesliga, l'hanno dimostrato nella sfida più importante degli ultimi due ... BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Sommer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, ... Huijsen: 'Rinnovo con la Juve, per me sarebbe perfetto se va in Serie B' 'Ho parlato per una ventina di minuti con De Ligt, peccato che sia andato al Bayern Monaco perché ...in prima squadra o sarò ceduto in prestito a un'altra squadra di Serie A o B per giocare con più ... Basta un episodio. E il Bayern Monaco si riprende la vetta. Anche se con qualche brivido nel finale. I bavaresi vincono 2 - 1 in casa dello Stoccarda grazie ai gol di De(al 39' con un tiro dalla distanza) e Choupo - Moting (al 62') e agganciano il Borussia Dortmund al primo posto in classifica, allungando a +5 sull'Union Berlino terzo. Inutile, nel finale, la ...E, come capita spesso in Bundesliga, l'hanno dimostrato nella sfidaimportante degli ultimi due ... BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Sommer; Pavard, Upamecano, de, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, ...'Ho parlato per una ventina di minuti con De, peccato che sia andato al Bayern Monaco perché ...in prima squadra o sarò ceduto in prestito a un'altra squadra di Serie A o B per giocare con... De Ligt più Choupo-Moting: il Bayern doma lo Stoccarda e torna primo La Gazzetta dello Sport