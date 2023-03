Davvero è possibile “Take It Down” per la pedopornografia online? (Di sabato 4 marzo 2023) Come si combatte la diffusione di contenuti pedopornografici in rete? La risposta non è unica e sicuramente è complessa. Una delle ultime proposte arriva dal National Center for Missing and Exploited Children che – anche grazie a un finanziamento di Meta – ha creato “Take It Down”. Nell’approfondimento che Giornalettismo ha scelto di dedicare alla piattaforma in questa settimana abbiamo spiegato innanzitutto di che cosa si tratta, quali sono i suoi pregi e quali i suoi limiti anche considerando la legislazione e tutti quei canali in cui – per loro stessa natura – contenuti di questo tipo possono circolare indisturbati. La pedopornografia in rete tra leggi, tecnicismi e tentativi di “Take It Down” Il tool contro la pedopornografia funziona basandosi sul meccanismo della funzione hash, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 4 marzo 2023) Come si combatte la diffusione di contenuti pedopornografici in rete? La risposta non è unica e sicuramente è complessa. Una delle ultime proposte arriva dal National Center for Missing and Exploited Children che – anche grazie a un finanziamento di Meta – ha creato “It”. Nell’approfondimento che Giornalettismo ha scelto di dedicare alla piattaforma in questa settimana abbiamo spiegato innanzitutto di che cosa si tratta, quali sono i suoi pregi e quali i suoi limiti anche considerando la legislazione e tutti quei canali in cui – per loro stessa natura – contenuti di questo tipo possono circolare indisturbati. Lain rete tra leggi, tecnicismi e tentativi di “It” Il tool contro lafunziona basandosi sul meccanismo della funzione hash, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - artdielle : Davvero un '?????????? ????????(c)??' quella narrata da Valerio Aiolli, un salto nella Firenze del 1978 dove un gruppo di ado… - glialieni : A me l'idea che siccome Tu sei lo Stato tutto ti è dovuto; ma Tu, Stato, non devi nulla a nessuno mi fa davvero sch… - GabriTroi : RT @adry_manicchio: IO MI CHIEDO MA IL TERREMOTO DOV'È AVVENUTO???POSSIBILE CHE IN TURCHIA DAVVERO IN QUESTO MOMENTO PENSANO O LEGGANO STRO… - MargheritaVit11 : @kanekiiseye Non si supera, si può amare solamente. Loro hanno sempre, davvero, guardato i loro compagni. Nel cinis… -