Daste per Capitale della Cultura tra arte, musica e attenzione sociale (Di sabato 4 marzo 2023) Bergamo. Il giovane hub Culturale di Daste, aperto nell'estate del 2021 e risultato dell'intervento di riqualificazione da parte del Comune di Bergamo, ha sviluppato un ricco calendario di attività legate a Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 puntando sui linguaggi contemporanei e sulla promozione di pratiche per il benessere degli individui e delle comunità. A comporre il palinsesto per BgBs23 sono tre macro filoni: arte, musica, persone. Un programma che segue e rispecchia la direzione Culturale di Daste promuovendo l'ibridazione tra sperimentazione e ricerca artistica, l'uso di nuove tecnologie, e pratiche sociali innovative, incentivando modelli di interazione ibrida fra realtà profit e no ...

