Danno per morta Celine Dion oggi: chiarimenti sulla sua malattia (Di sabato 4 marzo 2023) Diversi utenti in questo periodo stanno dando per morta Celine Dion, stando ad alcuni post che girano soprattutto su Facebook. Ecco perché servono dei chiarimenti oggi stesso, in relazione ad una malattia reale, concreta e molto limitante, ma per fortuna non fatale al momento. Non è un caso che abbiamo parlato dei suoi problemi di salute già in passato, a fine 2021, quando la notizia è diventata purtroppo ufficiale. Vediamo come stanno le cose, in modo da evitare di alimentare bufale decisamente fastidiose in un contesto così delicato. Alcuni post Facebook Danno per morta Celine Dion, ma la malattia ad oggi non è stata fatale Come evolve la situazione? Non ha senso dare per ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Diversi utenti in questo periodo stanno dando per, stando ad alcuni post che girano soprattutto su Facebook. Ecco perché servono deistesso, in relazione ad unareale, concreta e molto limitante, ma per fortuna non fatale al momento. Non è un caso che abbiamo parlato dei suoi problemi di salute già in passato, a fine 2021, quando la notizia è diventata purtroppo ufficiale. Vediamo come stanno le cose, in modo da evitare di alimentare bufale decisamente fastidiose in un contesto così delicato. Alcuni post Facebookper, ma laadnon è stata fatale Come evolve la situazione? Non ha senso dare per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Con queste testimonianze le giornaliste di #Avvenire fino all'#8 marzo danno voce alle donne afghane. E per trasfor… - enpaonlus : Quattordici #lupi uccisi in meno di cinquanta giorni. Enpa al @tg5_mediaset : “Un crimine e un danno gravissimo per… - mirkonicolino : #Gravina ribadisce il no alla #Superlega ma ammette: 'Negli ultimi 20 anni il nostro campionato ha perso gran parte… - green060882 : @vfeltri Essere caritatevoli con i bisognosi non significa non dover imporre regole. È proprio l'opposto, per esser… - ErsyC : @MontegrandeS @MissingDeniseMp Queste notizie non dovrebbe neanche uscire perchè danno solo false speranze. Sono co… -