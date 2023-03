Daniele Scardina, continua la preoccupazione per le sue condizioni. Arriva anche il messaggio del fratello di Diletta Leotta (Di sabato 4 marzo 2023) L'ex concorrente di Ballando, Daniele Scardina è stato operato d'urgenza nei giorni scorsi a causa di un'emorragia cerebrale. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni e cosa ha detto il fratello di Diletta Leotta. Leggi su comingsoon (Di sabato 4 marzo 2023) L'ex concorrente di Ballando,è stato operato d'urgenza nei giorni scorsi a causa di un'emorragia cerebrale. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti sulle suee cosa ha detto ildi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - BettainChin : RT @lvogruppo: Gente giovane, sportivi ipercontrollati che finiscono così....e nessuno si fa mezza domanda ???????????? #nessunacorrelazione… - clubdoria46 : #Daniele #Scardina, il #manager fa il punto. La situazione #boxe - marcoprat : RT @oggisettimanale: Daniele #Scardina, il pugile ed ex di Diletta #Leotta operato alla testa, respira da solo. Il manager: “Ecco come sta”… - infoitsport : Daniele Scardina, il pugile ed ex di Diletta Leotta operato alla testa, respira da solo. Il manager: “Ecco c -