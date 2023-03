Damascelli | «Dybala | errore non della Juventus ma dell’Inter! Ha preferito Lukaku»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 marzo 2023) Tonyin collegamento video con gli studi di Rai 2, ha espresso la sua opinione riguardo l’addio di Pauloallae l’interesse dell’Inter in estate. GRANDE– Il giornalista Tonyha parlato dell’addio dell’argentino allafacendo riferimento all’interesse dell’Inter in estate: «La storia tra Pauloe laè finita perché doveva finire. La partita di addio lui piange come un bambino perché nelle ultime stagioni pur essendo importante non poteva garantire allaun contratto di quattro o 5 anni a una cifra molto importante. L’principale non è statoma dell’Inter, che avrebbe potuto prenderlo e ha ...