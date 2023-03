Dall'Olanda per aspettare sorella e bimbi: "Ora mi ritrovo 4 bare" (Di sabato 4 marzo 2023) Crotone, 4 mar. (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova) - "Sono arrivata Dall'Olanda, perché non vedevo l'ora di riabbracciare dopo anni mia sorella e i suoi figli, avevo anche portato dei giocattoli per le bimbe, ma ora mi ritrovo solo delle bare con dei corpi irriconoscibili". Piange, Mina, Aisha, una signora di 50 anni con il viso stravolto Dalla disperazione, originaria dell'Afghanistan, che da alcuni anni vive in Olanda. Era arrivata sabato a Crotone, in attesa dell'arrivo del barcone con a bordo la sorella e i suoi nipotini, tra cui una bimba di 7 anni. "Ci eravamo sentite anche la sera di sabato e mia sorella mi aveva detto che dopo poche ore sarebbero arrivate sulle coste di Crotone. Poi, all'alba, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Crotone, 4 mar. (Adnkronos) - ('inviata Elvira Terranova) - "Sono arrivata, perché non vedevo l'ora di riabbracciare dopo anni miae i suoi figli, avevo anche portato dei giocattoli per le bimbe, ma ora misolo dellecon dei corpi irriconoscibili". Piange, Mina, Aisha, una signora di 50 anni con il viso stravoltoa disperazione, originaria dell'Afghanistan, che da alcuni anni vive in. Era arrivata sabato a Crotone, in attesa dell'arrivo del barcone con a bordo lae i suoi nipotini, tra cui una bimba di 7 anni. "Ci eravamo sentite anche la sera di sabato e miami aveva detto che dopo poche ore sarebbero arrivate sulle coste di Crotone. Poi, all'alba, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crocerossa : ??Dopo giorni così tristi finalmente una buona notizia. Grazie al servizio #RestoringFamilyLinks della #CroceRossa u… - fisco24_info : Dall'Olanda per aspettare sorella e bimbi: 'Ora mi ritrovo 4 bare': (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova) -… - TV7Benevento : Dall'Olanda per aspettare sorella e bimbi: 'Ora mi ritrovo 4 bare' - - cripalermo : RT @crocerossa: ??Dopo giorni così tristi finalmente una buona notizia. Grazie al servizio #RestoringFamilyLinks della #CroceRossa uno dei s… - Tizio8020 : RT @trxtrx1: Che poi, la cosa pazzesca, è che c'erano i parenti dall'Olanda a prenderli!!! E certo che non volevano essere salvati se no i… -