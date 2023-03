Dall'Italia nuove nuove armi all'Ucraina: "Così cambierà la guerra" (Di sabato 4 marzo 2023) Stiamo per entrare in una nuova fase della guerra in Ucraina e l'invio di armi dell'Italia e degli altri alleati Nato potrebbe spostare gli equilibri del conflitto, magari in via definitiva. Capire quali aiuti militari stanno... Leggi su europa.today (Di sabato 4 marzo 2023) Stiamo per entrare in una nuova fase dellaine l'invio didell'e degli altri alleati Nato potrebbe spostare gli equilibri del conflitto, magari in via definitiva. Capire quali aiuti militari stanno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Lo stop (temporaneo?) all'auto elettrica obbligatoria dal 2035 è stato possibile col NO di Italia, Polonia e Bul… - Azione_it : Mai come oggi il Presidente #Mattarella rappresenta un’intera nazione unita nel lutto davanti ad una tragedia imman… - GiorgiaMeloni : Dall'omicidio di Petri scattarono le indagini che consentirono, in poco tempo, di smantellare le Nuove Brigate Ross… - Gabriele885 : RT @fdragoni: Lo stop (temporaneo?) all'auto elettrica obbligatoria dal 2035 è stato possibile col NO di Italia, Polonia e Bulgaria. E d… - gbalduin : RT @ultimenotizie: La #Germania ha estremo bisogno di #gas, ma non lo vuole dall’#Italia perché diventerebbe uno snodo delle forniture di g… -