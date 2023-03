Da Twitter – Non ci sono trattative concrete per Anderson Talisca per unirsi al Galatasaray, des… (Di sabato 4 marzo 2023) Non ci sono trattative concrete per Anderson Talisca per unirsi al Galatasaray, nonostante le voci. Mi è stato detto che è completamente concentrato su Al Nassr in questa fase #trasferimenti Talisca non sta negoziando con Gala o qualsiasi altro club, allo stato attuale. pic.Twitter.com/AJVTjGmOic — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 marzo 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) Non ciperperal, nonostante le voci. Mi è stato detto che è completamente concentrato su Al Nassr in questa fase #trasferimentinon sta negoziando con Gala o qualsiasi altro club, allo stato attuale. pic..com/AJVTjGmOic — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 marzo 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaBizzarri : C’è chi parla, chi dice “Salviamoli” chi dice “Non facciamoli partire” chi dice “L’Europa” chi dice “Colpa degli sc… - ZZiliani : Visto che il suo ministro dello sport si preoccupa non dei reati di chi da decenni avvelena e rovina il calcio ital… - GiorgiaMeloni : Durante il mio viaggio istituzionale in India, ho voluto recarmi in visita a Raj Ghat per rendere omaggio al Mahatm… - Steba661 : RT @alefinoallafine: 'Io alla Juve non sono mai fuori ruolo. La Juve è il mio ruolo.' LEADER VERO. #Danilo2025 #finoallafine ?????? https://… - oasi29 : RT @ruaedes: Non respiro! ?? #gfvip #oriele #DONNALISI #incorvassi #ThePisis -