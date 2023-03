(Di sabato 4 marzo 2023) Joao Mendes, 18 anni, con suo padre. Il giovane brasiliano cerca di ricalcare le orme del genitore ma non sarà facile: vinse Mondiale e Pallone d'Oro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanNewsit : MN - T. Weah sul suo idolo: 'Ronaldinho, ma anche Kakà e Pato' - Orli19831 : @Zincoritorna Velocità Weah Tiro Tonali Dribbling Ronaldinho Intelligenza Kakà Gioco Aereo Bierhoff Forza Seedorf F… -

Joao Mendes, 18 anni, con suo padre. Il giovane brasiliano cerca di ricalcare le orme del genitore ma non sarà facile: vinse Mondiale e Pallone d'OroJR CHIAMA IL MILAN: 'GIOCARCI SAREBBE QUALCOSA DI GRANDE' Le sue parole: 'Il Milan ha dato ... Sul suo idolo: 'L'idolo di sempre. Tecnicamente era super, amavo vederlo giocare. Ma mi ...LA STORIA DI- (Timothy ride ndr). Il Milan è nel mio cuore, il club ha dato tutto a papà e ... IDOLO - 'L'idolo di sempre. Tecnicamente era super, amavo vederlo giocare. Ma mi ...

Da Ronaldinho a Weah Jr, il Dna dei campioni - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Il figlio del ‘Gaucho’, 18 anni, ha firmato per il Barça. Anche gli Zidane cercano di stupire: il cognome, però, non sempre è una garanzia ...Timothy Weah, figlio della leggenda rossonera George e attuale calciatore del Lille, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul suo idolo: "L'idolo di ...