Da Jacobs a Ceccarelli | l' Oro nei 60 metri al coperto resta all' Italia

AGI - Storico e straordinario. Samuele Ceccarelli è il nuovo campione d'Europa dei 60 metri indoor con 6"48. Marcell Jacobs, campione in carica, è stato battuto dal connazionale e ha conquistato l'argento con 6"50. Da Jacobs a Ceccarelli, l'oro europeo dei 60 metri al coperto resta in Italia. Ceccarelli, 23 anni, di Massa Carrara, allenato da Marco Del Medico, atleta dell'Atletica Firenze Marathon, sul rettilineo dell'Atakoy Arena di Istanbul ha fornito una prestazione stellare sin dall'uscita dai blocchi di partenza. Per Samuele si è trattata della prima partecipazione ad una rassegna internazionale assoluta e anche nelle precedenti apparizioni con la maglia azzurra a livello giovanile non era mai ...

