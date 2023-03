Da Claudio Abate | a Ron | a Valentina Cortese | gli eventi da non perdere

(Di sabato 4 marzo 2023) Non c’è definizione migliore di “fotografo degli artisti” per. Romano, figlio di un pittore, una vita trascorsa a raccontare con le sue foto l’arte contemporanea e il complicato rapporto tra l’artista e la sua creatura. “Jannis Kounellis”, Roma 1988 di(© Estate of Jannis Kounellis – © Archivio). Leggi anche › Riapre in provincia di Latina il Giardino di Ninfa, il parco più romantico del mondo › “Miseria&Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento” a Brescia e gli altria Milano, Roma e nelle Marche Superficie sensibile è una mostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a_g_giuli : RT @AgCultNews: Maxxi, da domani la mostra “Claudio Abate superficie sensibile” @Museo_MAXXI @a_g_giuli - stedn3 : RT @SkyArte: La lunga carriera di Claudio Abate è al centro della mostra a lui dedicata dal @Museo_MAXXI di Roma. Un colpo d'occhio sulla p… - Museo_MAXXI : RT @SkyArte: La lunga carriera di Claudio Abate è al centro della mostra a lui dedicata dal @Museo_MAXXI di Roma. Un colpo d'occhio sulla p… - rep_roma : Kounellis, Schifano e Bene nell'obiettivo di Claudio Abate [aggiornamento delle 15:28] - SkyArte : La lunga carriera di Claudio Abate è al centro della mostra a lui dedicata dal @Museo_MAXXI di Roma. Un colpo d'occ… -

La prima foto buca lo schermo. Quello che divide Mario Schifano, il soggetto dell'inquadratura, dallo spettatore del Maxxi. Ma in questo scatto in bianco e nero del 1959 di- oggetto da oggi al 4 marzo della mostra Superficie sensibile allestita a sei anni dalla morte - la qualità dell'immagine si deve anche, se non innanzitutto, al pittore stesso. Abbonati ...È concepito come un viaggio in decenni di avanguardie e sperimentazioni, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, il percorso della mostra 'superficie sensibile ', a cura di Ilaria Bernardi e Bartolomeo Pietromarchi con l'Archivio, ospitata fino al 4 giugno al Maxxi. Dal focus su Pascali ai ritratti di Jannis ...ROMA - ". Superficie sensibile" è il titolo della mostra che il MAXXI di Roma nello spazio EXTRA dedica dal 3 marzo al 4 giugno al grande fotografo degli artisti. A cura di Ilaria Bernardi e dal ...

Da Claudio Abate, a Ron, a Valentina Cortese: gli eventi da non perdere Io Donna

"Superficie sensibile" è la mostra dedicata a Claudio Abate al Maxxi di Roma; prosegue il tour di Ron, "Sono un figlio"; "Valentina Cortese. Album di famiglia. Immagini inedite di una diva" a Milano ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...