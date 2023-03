(Di sabato 4 marzo 2023) Il corpo di unbambino,del naufragio di migranti di domenica scorsa, è stato ria Botricello, nei pressi di Steccato di, dove l’imbarcazione si è schiantata contro una secca. Si tratta della settantesimaaccertata, dopo il rinvenimento del corpo di undi circa tre anni avvenuto nella mattinata di oggi. Dell’ultimo bambino ri, il sedicesimo minore morto nella tragedia, non è stata divulgata l’età, sebbene la stampa locale riporti che dovrebbe essere intorno ai 7 anni. Il corpo sarà ora trasferito alla camera ardente del Palamilone per il riconoscimento. Lo «strazio» di Meloni IlMeloni, al ritrovamento deldi tre anni, aveva parlato di «uno strazio che mi colpisce nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Meloni: 'Da Frontex nessuna segnalazione'. La premier da Abu Dhabi parla della strage dei migranti nel Crotonese. '… - Avvenire_Nei : Il #naufragio. #Cutro, trovato il corpo di bimbo di 3 anni - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - SecolodItalia1 : Cutro, trovato un altro bimbo: è la 70esima vittima. Il sindaco: “Il Cdm qui gesto di solidarietà del premier”… - massimomusante : RT @Monicanpl: Sale a 70 il numero delle vittime. Da quello che abbiamo visto, dovrebbe essere stata trovato il corpo a Praialonga, a meno… -

senza vita un altro bambino rimasto vittima del naufragio di, avvenuto domenica scorsa. È stato individuato sulla spiaggia di Botricello , a circa una decina di chilometri da quello in ...La premier Giorgia Meloni parla della strage dei migranti: 'E' statooggi sulla spiaggia il corpo di un altro bambino vittima del naufragio di. È uno strazio che mi colpisce nel ...Crotone - Sale a 70 il numero di vittime del naufragio di domenica. Poco fa è stato rivenuto a Botricello, nei pressi di Steccato di, dove l'imbarcazione si è schiantata contro una secca, il corpo di un bambino. Non si conosce l'età del piccolo. Il suo corpicino verrà portato a breve alla camera ardente per il riconoscimento.

Naufragio Cutro, trovato il corpo di un altro bambino: sale a 70 il bilancio delle vittime. L'appello del sind ilmessaggero.it

Mentre a Crotone si sta svolgendo un presidio promosso dalle associazioni di volontariato, il corpo di un altro bambino è riafforato a Botricello ...A distanza di sei giorni il mare ha restituito i corpi di due bambini che facevano parte del gruppo di migranti partiti dalla Turchia e naufragati al largo di Crotone domenica scorsa.