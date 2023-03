Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InMeteo : Cutro: trovati corpi di due bambini in mare - anis_epis : Cutro, restituita dal mare la sessantanovesima vittima del peschereccio naufragato la scorsa domenica, a pochi metr… - Frances02409076 : RT @TgrRaiCalabria: Salgono a 66 le vittime del naufragio di Cutro, trovati altri due corpi sulla spiaggia. - anperillo : RT @TgrRaiCalabria: Salgono a 66 le vittime del naufragio di Cutro, trovati altri due corpi sulla spiaggia. - FabrizioGalliBL : RT @Avvenire_Nei: Naufragio di #Cutro Il dolore di chi è sopravvissuto. Trovati altri 3 corpi -

Sono stati recuperati i corpi di due bambini, facenti parte del gruppo di migranti coinvolti nel tragico naufragio del 26 Febbraio avvenuto davanti alla costa di, in Calabria. La notizia è riportata da TgCom24 e da altre testate giornalistiche. I corpi senza vita " si legge " sono stati recuperati in mare dai vigili del fuoco e dalla guardia costiera.

Naufragio di Cutro, trovati altri corpi: salgono a 64 le vittime. Fermati tre scafisti. Meloni a Ue: "Agire s… la Repubblica

A distanza di sei giorni il mare ha restituito i corpi di due bambini che facevano parte del gruppo di migranti partiti dalla Turchia e naufragati al largo di Crotone domenica scorsa.Continua il lavoro della Procura di Crotone per ricostruire la catena delle responsabilità tra Guardia costiera e Guardia di Finanza. Il sottosegretario Mantovano respinge le accuse al governo: "Folli ...