Curtoni seconda e felice Goggia | la coppetta è lì

(Di sabato 4 marzo 2023) Kvitfjell, nel superG Elena manca di 1100 la vittoria ma torna leader di specialità. Sofia spreca tutto nel finale ma oggi in discesa può fare uno storico ...

Kvitfjell, nel superG Elena manca di 1100 la vittoria ma torna leader di specialità. Sofia spreca tutto nel finale ma oggi in discesa può fare uno storico ...Con gli 80 punti conquistati oggi Elenaveste il pettorale rosso di leader della disciplina, avendo raggiunto i 310 punti, contro i 302 di Lara Gut - Behrami e i 290 di Ragnhild Mowinckel. '...'Sicuramente è un centesimo un po' amaro - ha commentato Elena- , ma va bene così perché sono riuscita a fidarmi del mio istinto ed è così che si riesce a essere veloci. Domani dovrò ...

SuperG: Curtoni 2ª per 1/100. Rimpianto Goggia, fuori. Uomini: discesa cancellata La Gazzetta dello Sport

L’azzurra Elena Curtoni oggi, venerdì 3 marzo del 2023, ha sfiorato la vittoria a Kvitfjell nel primo dei due superG che sono validi per la Coppa del Mondo 2022-2023 femminile. La sciatrice italiana, ...KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Cornelia Huetter beffa per un solo centesimo Elena Curtoni e va a vincere il supergigante di Kvitfjell, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La 30e ...