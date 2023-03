Cuadrado, il gol al derby cambia il futuro: novità clamorose (Di sabato 4 marzo 2023) Il contratto di Cuadrado scade a giugno ma nel futuro del giocatore sembra poterci essere una clamorosa novità. Scopriamola. Nel derby è arrivata la prima rete stagionale; un gol importantissimo perché ha riportato la Juventus sulla linea di galleggiamento dopo l’iniziale vantaggio del Torino firmato da Karamoh. I bianconeri non hanno perso la concentrazione e si sono subito riversati in massa nell’area di rigore granata trovando il pareggio proprio con Cuadrado. Era fondamentale per il giocatore sbloccarsi a livello realizzativo considerando le difficoltà di una stagione dove l’esterno ha avuto un rendimento altalenante e qualche problema fisico di troppo. LaPresseOra per Cuadrado potrebbe iniziare un altro campionato; la voglia è quella di essere decisivo da qui a fine stagione per ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 marzo 2023) Il contratto discade a giugno ma neldel giocatore sembra poterci essere una clamorosa. Scopriamola. Nelè arrivata la prima rete stagionale; un gol importantissimo perché ha riportato la Juventus sulla linea di galleggiamento dopo l’iniziale vantaggio del Torino firmato da Karamoh. I bianconeri non hanno perso la concentrazione e si sono subito riversati in massa nell’area di rigore granata trovando il pareggio proprio con. Era fondamentale per il giocatore sbloccarsi a livello realizzativo considerando le difficoltà di una stagione dove l’esterno ha avuto un rendimento altalenante e qualche problema fisico di troppo. LaPresseOra perpotrebbe iniziare un altro campionato; la voglia è quella di essere decisivo da qui a fine stagione per ...

