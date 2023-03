Crotone | Travaglio sul Nove | “Parole di Piantedosi? Abominevoli | ma responsabilità uscita della Guardia costiera è di Salvini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) “Ledidopo la tragedia di Cutro? Un abominio, ma se lanon è, lanon è del ministro dell’Interno, ma di quello delle Infrastrutture, cioè“. Così Marconel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato le dichiarazioni del ministro dell’Interno fatte alla conferenza stampa dopo il naufragio, in cui sono morti 67 migranti tra cui molti bambini e le falle nella ricostruzione degli eventinotte fra il 26 e il 27 febbraio. “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”, ...