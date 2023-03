(Di sabato 4 marzo 2023) La crociera è sicuramente un modo di viaggiare diverso, dove ogni viaggiatore può scandire il proprio tempo tra piscina, palestra, trattamenti Spa ed esplorazione di destinazioni, senza preoccuparsi di nulla. E senza bidi lunghi spostamenti in aereo o in auto o di cambiare hotel più volte durante il viaggio. Ogni giorno, infatti, ci si sveglia in un luogo diverso mentre le giornate di navigazione diventano un vero balsamo per la mente e sicuramente un prezioso anti-stress. Per chi desidera maggior privacy poi, in nave si può godere di zone esclusive e riservate dotate di lounge panoramiche, lussuose cabine con servizio butler che possono raggiungere i 600 m2 ed aree solarium dedicate. Noi abbiamo selezionato due tipologie diin alcuni dei luoghi più spettacolari e scenografici al mondo. Dai paesaggi del Sudafrica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PadovanicNicola : RT @MySwitzerland_i: I battelli della Belle Époque solcano da 140 anni le acque del lago più grande dell’Europa centrale, proponendo crocie… - MySwitzerland_i : I battelli della Belle Époque solcano da 140 anni le acque del lago più grande dell’Europa centrale, proponendo cro… -

... dalleagli allenamenti di Corri con noi , dalla formazione digitale all'improvvisazione ... Sono, ispirazione. Soprattutto, raccontano chi siamo. Ne siamo convinte da sempre e per questo ...Fu Mariele, infatti, ad accogliere ildei bambini di Bologna " solisti delle prime edizioni ... uno per New Holland Agricolture e uno per MSC. Nello stesso anno ha preso parte al Sinodo ......compagnie di crociera di tutto il mondo si stanno scatenando nell'organizzazione di viaggi da:... Msc, da sempre sinonimo di qualità e anche lusso per turisti esigenti, ha già pianificato ...

2 crociere da sogno in terre lontane, in Africa e in Sud America GQ Italia

Dai paesaggi del Sudafrica e della Namibia alla scoperta del Sud America, viaggi diversi dai soliti che rimarranno per sempre impressi nella mente ...Una crociera da sogno, su una nave tutta italiana ... 116 giorni in nave Anche le grandi navi italiane sono pronte a salpare: Msc Crociere, da sempre sinonimo di qualità e anche lusso per turisti ...