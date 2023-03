Cristiano Ronaldo vince il premio di giocatore del mese della Lega Araba (Di sabato 4 marzo 2023) Sono bastati una manciata di settimane a Cristiano Ronaldo per conquistare il campionato saudita, il campione portoghese è stato infatti eletto “Miglior giocatore del mese di febbraio” dalla Lega Araba. Sono ben otto gol e due assist in sole quattro partite per il portoghese, che in pochissime settimane è già diventato il dominatore assoluto del calcio arabo. ????? ??????? ?????? ????????? ??????? @Cristiano ???? ???? ????? @AlNassrFC ???? ???? ?? ??? ?????? pic.twitter.com/VJERKmgJDl — ???? ???? ??????? (@SPL) February 28, 2023 Sembrano finalmente scacciate le critiche dei tifosi arabi quando bruciarono la sua maglietta qualche settimana fa. Grazie ai gol fatti e all’andamento in campionato, l’Al-Nassr è primo in campionato con due punti di vantaggio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Sono bastati una manciata di settimane aper conquistare il campionato saudita, il campione portoghese è stato infatti eletto “Migliordeldi febbraio” dalla. Sono ben otto gol e due assist in sole quattro partite per il portoghese, che in pochissime settimane è già diventato il dominatore assoluto del calcio arabo. ????? ??????? ?????? ????????? ??????? @???? ???? ????? @AlNassrFC ???? ???? ?? ??? ?????? pic.twitter.com/VJERKmgJDl — ???? ???? ??????? (@SPL) February 28, 2023 Sembrano finalmente scacciate le critiche dei tifosi arabi quando bruciarono la sua maglietta qualche settimana fa. Grazie ai gol fatti e all’andamento in campionato, l’Al-Nassr è primo in campionato con due punti di vantaggio ...

