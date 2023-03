Crisi politica in Slovacchia: tra supporto a Kiev e pacifismo cosa può succedere (Di sabato 4 marzo 2023) La Slovacchia ha iniziato il lungo percorso che la porterà al voto anticipato a settembre e la divisione politica dominante sarà quella attorno alla guerra in Ucraina e al coinvolgimento di Bratislava nel sostegno a Kiev. La coalizione che sosteneva il premier dimissionario Eduard Heger, del partito Gente Comune e Personalità Indipendenti (Olano) era eterogenea InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 4 marzo 2023) Laha iniziato il lungo percorso che la porterà al voto anticipato a settembre e la divisionedominante sarà quella attorno alla guerra in Ucraina e al coinvolgimento di Bratislava nel sostegno a. La coalizione che sosteneva il premier dimissionario Eduard Heger, del partito Gente Comune e Personalità Indipendenti (Olano) era eterogenea InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : “La campagna acquisti la fanno le squadre di calcio. Noi faremo politica. Il tempo gioca con la nostra maglia. Alle… - AmbCina : La #Cina ha rilasciato la sua posizione sulla soluzione politica della crisi #ucraina. Ecco i punti fondamentali:… - GiovaQuez : Podolyak a RaiNews24: 'In #Moldavia la Russia vuole provocare una crisi politica importante, far nascere proteste a… - itachicosaperch : #nuovopd incoraggiare la Pres. Schlein è doveroso. Ha capacità e coraggio. Dare al PD una nuova occasione è utile a… - ereike05 : Iraq, Iran, Afghanistan e Siria: questi i luoghi da cui provenivano i migranti, in cerca di una vita migliore....lu… -