Crisanti, governo sapeva ma non agì in tempo contro il Covid (Di sabato 4 marzo 2023) Già dal 12 febbraio 2020, ossia otto giorni prima del Paziente 1, i componenti "prima della della task force del ministero e poi del Cts, conoscevano "la situazione di vulnerabilità in cui si trovava ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Già dal 12 febbraio 2020, ossia otto giorni prima del Paziente 1, i componenti "prima della della task force del ministero e poi del Cts, conoscevano "la situazione di vulnerabilità in cui si trovava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Crisanti, governo sapeva ma non agì in tempo contro il Covid - Libero_official : L'indagine sul #Covid è la vendetta di #Crisanti: ecco tutte le accuse a governo e tecnici - ISgalambro : RT @Open_gol: Secondo il microbiologo, governo ed esperti del Cts hanno scartato il piano contro la pandemia senza averlo neanche letto. Tu… - Open_gol : Secondo il microbiologo, governo ed esperti del Cts hanno scartato il piano contro la pandemia senza averlo neanche… - AnsaLombardia : Crisanti, governo sapeva ma non agì in tempo contro il Covid. Ignorato per 16 anni il pericolo di una pandemia in I… -