Covid, Speranza sulla mancata zona rossa in Val Seriana: «Ne parlai con Conte». Ma il leader del M5s: «Mai avuto in mano la bozza»

«Il fatto che il 5 marzo 2020 la bozza fosse già sottoscritta dal ministro Speranza mi è stato riferito successivamente, credo dai miei collaboratori. Il documento firmato non è mai stato nelle mie mani». Lo ha detto il 12 giugno 2020 l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sentito dai pm di Bergamo come persona informata sui fatti nell'indagine sulla gestione della prima ondata di Covid in Val Seriana. L'ex premier, oggi indagato per epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio, come si evince dagli atti di indagine in possesso dell'Ansa, ha risposto a una domanda sul decreto per istituire la zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo di cui Speranza lo aveva informato.

