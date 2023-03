Covid, l'inchiesta: 'Il piano pandemico scartato a priori, prima del Paziente 1 si sapeva che Italia era vulnerabile' (Di sabato 4 marzo 2023) Il microbiologo Andrea Crisanti nella consulenza depositata alla Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia scrive che già dal 12 febbraio 2020, ossia otto giorni prima del Paziente 1 di Codogno ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) Il microbiologo Andrea Crisanti nella consulenza depositata alla Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia scrive che già dal 12 febbraio 2020, ossia otto giornidel1 di Codogno ...

