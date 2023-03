Covid, la relazione di Crisanti inchioda Speranza tra omissioni e bugie: “Aveva dati catastrofici, li ignorò” (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar — Le parole di Crisanti sono come macigni: le previsioni sul Covid c’erano tutte, ma vennero ignorate perché troppo drammatiche. «l’Italia, quando scoppiò l’epidemia, Aveva un manuale di istruzione», ma questo piano sarebbe stato «scartato a priori senza essere valutato dai principali organi tecnici del ministero» della Salute, e fu segretato per non «allarmare» la popolazione. Inoltre la «task force il 12/2 sapeva della vulnerabilità dell’Italia». La relazione di Crisanti che inchioda Speranza e gli altri Sono alcuni degli atti d’accusa contenuti nelle carte dell’indagine della Procura di Bergamo per epidemia colposa che vede 17 indagati, tra cui l’ex ministro della Salute Speranza, l’ex presidente Conte, il governatore della Lombardia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar — Le parole disono come macigni: le previsioni sulc’erano tutte, ma vennero ignorate perché troppo drammatiche. «l’Italia, quando scoppiò l’epidemia,un manuale di istruzione», ma questo piano sarebbe stato «scartato a priori senza essere valutato dai principali organi tecnici del ministero» della Salute, e fu segretato per non «allarmare» la popolazione. Inoltre la «task force il 12/2 sapeva della vulnerabilità dell’Italia». Ladichee gli altri Sono alcuni degli atti d’accusa contenuti nelle carte dell’indagine della Procura di Bergamo per epidemia colposa che vede 17 indagati, tra cui l’ex ministro della Salute, l’ex presidente Conte, il governatore della Lombardia ...

