Covid, gli scienziati sorpresi dall’inchiesta di Bergamo (Di sabato 4 marzo 2023) Gli scienziati non se l’aspettavano. Con la procura di Bergamo avevano finora parlato come testimoni, senza avvocati al seguito. Si trattava – credevano – di spiegare come mai, dopo la L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 4 marzo 2023) Glinon se l’aspettavano. Con la procura diavevano finora parlato come testimoni, senza avvocati al seguito. Si trattava – credevano – di spiegare come mai, dopo la L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Partono i lavori sulla Commissione di inchiesta sul covid che sarà distinta dall’inchiesta della magistratura. R… - LaVeritaWeb : Non c’è solo la zona rossa bergamasca: gli italiani hanno diritto alla verità su ventilatori, mascherine, Dad, sier… - capuanogio : #Dybala vuole i 3,7 milioni di euro che la #Juventus non gli ha versato nei mesi del #Covid e il suo legale ha chie… - veronica_rosset : RT @Enrico__Costa: Nell’inchiesta Covid gli indagati non avevano ancora letto l’avviso che però era pubblicato alla lettera sulle agenzie d… - eclissidelcuore : RT @_valegenni: gli italiani hanno memoria breve, si sa. il covid non è del tutto finito e noi da questa esperienza drammatica abbiamo impa… -