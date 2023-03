Covid: Crisanti, 'piano ignorato, Italia ha buttato via manuale per frenare pandemia' (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "La responsabilità della mancata attuazione del piano pandemico nazionale va attribuita alle azioni di coloro ai quali era affidata la sicurezza sanitaria dell'Italia" e tra loro c'è, a dire di Andrea Crisanti consulente della procura di Bergamo, anche il Silvio Brusaferro che "come direttore di Iss e consulente del ministro della Salute legge il piano la prima volta a maggio 2020 nonostante gli fosse stato sottoposto dal giorno 11 gennaio 2020". La consulenza fa parte degli atti dell'inchiesta sul Covid che ha portato i pm di Bergamo a chiudere le indagini sulla diffusione del virus e la mancata zona rossa in Val Seriana e a indagare una ventina di persone, tra cui diversi nomi eccellenti della politica. Per Crisanti, contrariamente a quanto affermato dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "La responsabilità della mancata attuazione delpandemico nazionale va attribuita alle azioni di coloro ai quali era affidata la sicurezza sanitaria dell'" e tra loro c'è, a dire di Andreaconsulente della procura di Bergamo, anche il Silvio Brusaferro che "come direttore di Iss e consulente del ministro della Salute legge illa prima volta a maggio 2020 nonostante gli fosse stato sottoposto dal giorno 11 gennaio 2020". La consulenza fa parte degli atti dell'inchiesta sulche ha portato i pm di Bergamo a chiudere le indagini sulla diffusione del virus e la mancata zona rossa in Val Seriana e a indagare una ventina di persone, tra cui diversi nomi eccellenti della politica. Per, contrariamente a quanto affermato dal ...

