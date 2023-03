Covid: Crisanti, 'Conte ha preferito logica politica a protezione vite umane' (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - La zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, avrebbero permesso di evitare 4.148 morti se fosse stata istituita il 27 febbraio 2020 quando i dati della diffusione del Covid in Lombardia, raccolti dalla procura di Bergamo che ha chiuso l'indagine sulla pandemia, erano già "fuori controllo". Eppure "la ragione per la quale azioni più tempestive e più restrittive non state prese la fornisce il presidente Conte quando nella riunione del 2 marzo 2020 afferma che 'la zona rossa va utilizzata con parsimonia perché ha un costo sociale politico ed economico molto elevato'. Queste considerazioni hanno prevalso sulla esigenza di proteggere gli operatori del sistema sanitario nazionale e i cittadini dalla diffusione del contagio" scrive il consulente della procura Andrea Crisanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - La zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, avrebbero permesso di evitare 4.148 morti se fosse stata istituita il 27 febbraio 2020 quando i dati della diffusione delin Lombardia, raccolti dalla procura di Bergamo che ha chiuso l'indagine sulla pandemia, erano già "fuori controllo". Eppure "la ragione per la quale azioni più tempestive e più restrittive non state prese la fornisce il presidentequando nella riunione del 2 marzo 2020 afferma che 'la zona rossa va utilizzata con parsimonia perché ha un costo sociale politico ed economico molto elevato'. Queste considerazioni hanno prevalso sulla esigenza di proteggere gli operatori del sistema sanitario nazionale e i cittadini dalla diffusione del contagio" scrive il consulente della procura Andrea...

