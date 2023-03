Covid: Conte, 'mai in mie mani bozza zona rossa Val Seriana firmata da Speranza' (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Il fatto che il 5 marzo 2020 la bozza fosse già sottoscritta dal ministro Speranza mi è stato riferito, successivamente, credo dai miei collaboratori. Il documento firmato non è mai stato nelle mie mani". E' quanto dichiara l'ex premier Giuseppe Conte sentito a Roma, il 12 giugno 2020, dai magistrati della procura di Bergamo che hanno condotto l'inchiesta sulla prima fase della pandemia e sulla mancata zona rossa nei comuni della Val Seriana. Nel verbale, allegato agli atti di chiusura dell'inchiesta in cui Conte risulta indagato per epidemia colposa, si cerca di ricostruire i passaggi e i dati che hanno portato a una scelta che potrebbe aver fatto impennare il numero dei morti in provincia di Bergamo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Il fatto che il 5 marzo 2020 lafosse già sottoscritta dal ministromi è stato riferito, successivamente, credo dai miei collaboratori. Il documento firmato non è mai stato nelle mie". E' quanto dichiara l'ex premier Giuseppesentito a Roma, il 12 giugno 2020, dai magistrati della procura di Bergamo che hanno condotto l'inchiesta sulla prima fase della pandemia e sulla mancatanei comuni della Val. Nel verbale, allegato agli atti di chiusura dell'inchiesta in cuirisulta indagato per epidemia colposa, si cerca di ricostruire i passaggi e i dati che hanno portato a una scelta che potrebbe aver fatto impennare il numero dei morti in provincia di Bergamo.

