(Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Quando hoto la proposta di Dpcm, ne avevo già parlato con il presidente. Ricordo anche chequestione Alzano/Nembro, sollevata nel verbale del Cts del 3 marzo 2020, ne avevo già parlato con il presidentenella giornata del 4 marzo 2020. In quei giorni peraltro, il confronto consu tali questioni era chiaramente costante". Roberto, allora ministroSalute del governo guidato da Giuseppe, replica così ai pm di Bergamo sul perché ladi decreto relativa alla Val Seriana porti la suaprima ancora che quella dell'ex premier. "La mia premura era quella di assicurare che l'iter del provvedimento non fosse rallentato dalla mia imminente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo è emerso che una parte della politica lombarda sottobanco, in pi… - Open_gol : Nella relazione, agli atti dell'inchiesta di Bergamo, il microbiologo cita le parole dell'allora premier Conte per… - mpu78 : RT @MicheleGuetta: Burocrati sanitari: ma allora 'Siamo tutti colpevoli, incapaci e negligenti” ESATTAMENTE! Siete stati complici di un… - TV7Benevento : Covid: atti inchiesta, Speranza 'Conte sapeva della mia firma su bozza zona rossa' - - mariaframpa : RT @MicheleGuetta: Burocrati sanitari: ma allora 'Siamo tutti colpevoli, incapaci e negligenti” ESATTAMENTE! Siete stati complici di un… -

Nel verbale, allegato aglidi chiusura dell'inchiesta in cui Conte risulta indagato per epidemia colposa, si cerca di ricostruire i passaggi e i dati che hanno portato a una scelta che potrebbe ...Già dal 4 febbraio c'erano quattro pazienti infetti ricoverati ad Alzano con "un quadro clinico compatibile con infezione da Sars - Cov2 poi confermata con ......del Consiglio e dell'ex ministro nell'inchiesta della procura di Bergamo sulla diffusione del... Gliche riguardano Conte e Speranza sono stati stralciati dall'inchiesta di Bergamo e ...

Covid, atti su Conte e Speranza arrivati ai pm di Brescia Agenzia ANSA

Giuseppe Conte, indagato nell'inchiesta sulla gestione del Covid in provincia di Bergamo, sentito dai pm nel giugno 2020 come persona informata dei fatti disse: "Con Regione Lombardia non ho avuto int ..."Sono stato imparziale, e questo non dipende da quel che penso ma da se agisco in modo integro. La fuga di notizie su questo caso dimostra che ...