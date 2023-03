**Covid: atti inchiesta, 'ministero Salute aspettò 16 giorni da allarme Oms per verifica dpi'** (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Benché il primo segnale di allerta sia stato diramato da Oms il 5 gennaio 2020, solo dal 21 gennaio 2020 il ministero della Salute risulta aver iniziato a programmare la verifica della 'dotazione di dispositivi di protezione individuale (dpi) e il livello di quelli necessari, su tutti gli uffici, anche marittimi'". E' quanto emerge negli atti di chiusura dell'inchiesta della procura di Bergamo che, per tre anni, ha indagato sulla prima fase di diffusione del virus e sulla mancata zona rossa in val Seriana. "Uno dei maggiori problemi a cui si è dovuto far fronte per la gestione della pandemia è stata la carenza di dispositivi di protezione individuali (dpi), dispositivi medici (dm) e tamponi, comprensivi del relativo kit. Una piena attuazione del piano pandemico nazionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Benché il primo segnale di allerta sia stato diramato da Oms il 5 gennaio 2020, solo dal 21 gennaio 2020 ildellarisulta aver iniziato a programmare ladella 'dotazione di dispositivi di protezione individuale (dpi) e il livello di quelli necessari, su tutti gli uffici, anche marittimi'". E' quanto emerge neglidi chiusura dell'della procura di Bergamo che, per tre anni, ha indagato sulla prima fase di diffusione del virus e sulla mancata zona rossa in val Seriana. "Uno dei maggiori problemi a cui si è dovuto far fronte per la gestione della pandemia è stata la carenza di dispositivi di protezione individuali (dpi), dispositivi medici (dm) e tamponi, comprensivi del relativo kit. Una piena attuazione del piano pandemico nazionale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo è emerso che una parte della politica lombarda sottobanco, in pi… - TV7Benevento : **Covid: atti inchiesta, 'ministero Salute aspettò 16 giorni da allarme Oms per verifica dpi'** -… - alexdpl76 : RT @Anna302478978: Inchiesta Covid, i medici contro i magistrati: “Basiti dagli atti della procura. Siamo tutti colpevoli, incapaci e negli… - xiana44698880 : RT @MicheleGuetta: Burocrati sanitari: ma allora 'Siamo tutti colpevoli, incapaci e negligenti” ESATTAMENTE! Siete stati complici di un… - infoitinterno : Covid: atti inchiesta, ‘Brusaferro non agì’, per Iss ipotesi truffa ai danni dello Stato -