Covid | atti inchiesta | Conte ' Fontana non mi chiese mai zona rossa Val Seriana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Con Regione Lombardia non ho avuto interlocuzioni dirette in materia di '' per Nembro e Alzano. Le mie interlocuzioni sono state solo con il presidenteed escludo che mi sia stata chiesta l'istituzione di unaper Nembro e Alzano. Nelle interlocuzioni connon ho mai ricevuto indicazioni o richieste riferite ad Alzano Lombardo e Nembro". E' quanto spiega l'ex premier Giuseppe, sentito il 12 giugno 2020, ai magistrati di Bergamo titolari dell'sul, chiusa mercoledì scorso dopo tre anni di indagine e che vedetra gli indagati. "Ho a disposizione un documento del 28 febbraio 2020 in cui il Presidente...