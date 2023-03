**Covid: atti inchiesta, Conte 'appresi da stampa invio di militari per zona rossa'** (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "L'ho saputo dopo, credo dalla stampa. Ho chiesto informazioni, se non erro alla ministra Lamorgese, e mi è stato detto che, in via preventiva, avevano predisposto una ricognizione. Non credo fosse stato disposto dalla ministra Lamorgese e in ogni caso non mi sono informato sui dettagli". L'ex premier Giuseppe Conte, sentito dai magistrati di Bergamo il 12 giugno 2020 che si occupano dell'inchiesta sul Covid, era ignaro del dispiegamento di forze a Nembro e Alzano Lombardo, i due comuni in provincia di Bergamo in cui non fu mai fatta la zona rossa. E' quanto emerge negli atti di chiusura dell'indagine che conta una ventina di indagati. Nei documenti dell'inchiesta emerge l'invio di una mail la sera del 5 marzo con cui dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "L'ho saputo dopo, credo dalla. Ho chiesto informazioni, se non erro alla ministra Lamorgese, e mi è stato detto che, in via preventiva, avevano predisposto una ricognizione. Non credo fosse stato disposto dalla ministra Lamorgese e in ogni caso non mi sono informato sui dettagli". L'ex premier Giuseppe, sentito dai magistrati di Bergamo il 12 giugno 2020 che si occupano dell'sul Covid, era ignaro del dispiegamento di forze a Nembro e Alzano Lombardo, i due comuni in provincia di Bergamo in cui non fu mai fatta la. E' quanto emerge neglidi chiusura dell'indagine che conta una ventina di indagati. Nei documenti dell'emerge l'di una mail la sera del 5 marzo con cui dal ...

