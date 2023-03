Covid: atti inchiesta, 'Brusaferro non agì', per Iss ipotesi truffa ai danni dello Stato (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Nonostante il presidente dell'Iss sia a conoscenza delle conseguenze devastanti del Covid-19 in Cina e nonostante a fine gennaio vi fosse stata la conferma che il virus era ormai giunto in Italia è emerso che non sono state adottate iniziative dirette a preparare il Sistema sanitario nazionale a prepararsi e a rispondere all'emergenza". E' quanto emerge negli atti di chiusura dell'inchiesta della procura di Bergamo che vede una ventina di indagati tra cui Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss. Inoltre, sul fronte dei tamponi, "dall'analisi delle copie forensi sono emersi elementi che, se confermati da successive indagini, evidenziano la commissione di una truffa ai danni dello Stato". In un documento allegato agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Nonostante il presidente dell'Iss sia a conoscenza delle conseguenze devastanti del-19 in Cina e nonostante a fine gennaio vi fosse stata la conferma che il virus era ormai giunto in Italia è emerso che non sono state adottate iniziative dirette a preparare il Sistema sanitario nazionale a prepararsi e a rispondere all'emergenza". E' quanto emerge neglidi chiusura dell'della procura di Bergamo che vede una ventina di indagati tra cui Silvio, presidente dell'Iss. Inoltre, sul fronte dei tamponi, "dall'analisi delle copie forensi sono emersi elementi che, se confermati da successive indagini, evidenziano la commissione di unaai". In un documento allegato agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo è emerso che una parte della politica lombarda sottobanco, in pi… - Open_gol : Nella relazione, agli atti dell'inchiesta di Bergamo, il microbiologo cita le parole dell'allora premier Conte per… - Piccoitalia : Tutti complici criminali Pezzi di merda - Musumeci_Angela : RT @LICIO15: Speranza già salvo. Il peggiore ANSA: Covid: Speranza firmò il decreto zona rossa Bergamasca, Conte no Gli atti arrivati ai… - libellula58 : RT @erretti42: Internisti, anestesisti ed esperti sanitari in ordine all’inchiesta: “ Medici e politici si sono trovati ad assumere decisio… -