Covid | atti inchiesta | ' a sindaci lombardi negati dati contagio per non creare panico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Verso la fine di febbraio idelnella bergamasca e in ampi territori dellaa erano tali che avrebbero richiesto ulteriori misure contenitive". Eppure, se "nel caso della zona rossa di Codogno, vi è stata unità di intenti tra l'autorità di governo regionale e nazionale", lo stesso non avviene in Val Seriana. A ricostruire, tappa per tappa, quanto accaduto sono glidell'della procura di Bergamo. Quasi 2.500 pagine dove non si fanno sconti a nessuno: né al governo centrale né al governatore lombardolio Fontana, da poco riconfermato. Regionea, "benché avesse contezza diretta dell'espansione esponenziale delnel suo territorio, nonché del fatto che le catene di ...