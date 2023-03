Covid | atti al tribunale dei ministri E si indaga anche per fuga di notizie

(Di sabato 4 marzo 2023) I magistrati di Brescia vaglieranno la posizione di Conte e Speranza, al governo all'epoca dei f. L'ex premier: 'Adesso incasso denunce per non aver chiuso a sufficienza, prima per averlo fatto ...

I magistrati di Brescia vaglieranno la posizione di Conte e Speranza, al governo all'epoca dei fatti. L'ex premier: 'Adesso incasso denunce per non aver chiuso a sufficienza, prima per averlo fatto ...... pm: "Speranza firmò per zona rossa, Conte no" Nella relazione aglidell'inchiesta di Bergamo sulla gestione delin val Seriana, Crisanti spiega che l'Italia, quando scoppiò l'epidemia, "...... di aver causato il contagio - e in due casi il decesso - di decine di operatori sanitari, di aver detto il falso inpubblici sulle misure d'urgenza adottate per mettere al riparo gli ospedali ...

Covid, atti su Conte e Speranza arrivati ai pm di Brescia Agenzia ANSA

"Per 16 anni", dal 2004 al 2020, non era "mai stata verificata la preparazione dell'Italia nei confronti di un rischio pandemico", si legge in un altro passaggio della relazione (COVID: GLI ...I magistrati di Brescia vaglieranno la posizione di Conte e Speranza, al governo all’epoca dei fatti. L’ex premier: "Adesso incasso denunce per non aver chiuso a sufficienza, prima per averlo fatto tr ...