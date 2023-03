Cospito, raduno anarchici a Torino. Lanci di petardi e bombe carta, oltre 30 fermati. FOTO (Di sabato 4 marzo 2023) Centinaia i manifestanti nel capoluogo piemontese. Durante il corteo atti vandalici contro edifici, negozi e auto: la polizia ha Lanciato dei lacrimogeni. Due gli agenti feriti, uno da una bomba carta e uno da una bottigia di vetro. Pasquale Valitutti, storico esponente anarchico, ha aperto la dimostrazione: "Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Possiamo accettare una sconfitta militare, perché liberarlo è impossibile. Ma non possiamo accettare una sconfitta politica" Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 marzo 2023) Centinaia i manifestanti nel capoluogo piemontese. Durante il corteo atti vandalici contro edifici, negozi e auto: la polizia haato dei lacrimogeni. Due gli agenti feriti, uno da una bombae uno da una bottigia di vetro. Pasquale Valitutti, storico esponente anarchico, ha aperto la dimostrazione: "Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Possiamo accettare una sconfitta militare, perché liberarlo è impossibile. Ma non possiamo accettare una sconfitta politica"

