Cospito, l’Onu all’Italia: “Rispetti umanità della pena” (Di sabato 4 marzo 2023) L’Italia Rispetti la dignità e l’umanità di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41bis nel carcere do Opera. In sciopero della fame da ormai 135 giorni. A richiederlo è l’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’Onu. Richiesta giunta il primo marzo e notificata alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e al legale difensore L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 4 marzo 2023) L’Italiala dignità e l’di Alfredo, l’anarchico detenuto in regime di 41bis nel carcere do Opera. In scioperofame da ormai 135 giorni. A richiederlo è l’Alto Commissariato per i Diritti Umani del. Richiesta giunta il primo marzo e notificata alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e al legale difensore L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Cospito, l'Onu accoglie il ricorso per l'anarchico: 'L'Italia viola la dignità e l’umanità della pena' - sto_kant : RT @francofontana43: Per Cospito si muove l’Onu L’Italia richiamata a rispettare la dignità del detenuto Stiamo diventando la vergogna del… - larca59 : RT @francofontana43: Per Cospito si muove l’Onu L’Italia richiamata a rispettare la dignità del detenuto Stiamo diventando la vergogna del… - cavalierepadano : RT @valeriosaitta1: Ogni tanto l' #ONU esce dal tombino, spara il suo consiglio inutile che nessuno ascolterà e torna ad inabissarsi. l'ent… - T_Roox : Quando l'ONU chiede un trattamento umano per Cospito e il rispetto dei suoi diritti e l'EU parla di recuperare dece… -

L'Onu si immischia su Cospito (ma sbaglia) - Redazione ...richiesta di garantire il rispetto di una detenzione conforme agli standard non è un giudizio sulle condizioni attuali in cui è recluso a Opera Cospito che deve ancora arrivare. Banalmente l'Onu ... Manifestazione in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis, Torino blindata Nel frattempo ieri l'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani ha chiesto all'Italia di assicurare il rispetto in carcere della dignità e dell'umanità di Alfredo Cospito in attesa di ... L'Onu "difende" Cospito: "L'Italia rispetti i suoi diritti" L'Onu interviene sul caso Cospito e invita l'Italia a rispettare gli standard internazionali di dignità umana nella detenzione dell'anarchico, che da quattro mesi è in sciopero della fame contro il 41 ... ...richiesta di garantire il rispetto di una detenzione conforme agli standard non è un giudizio sulle condizioni attuali in cui è recluso a Operache deve ancora arrivare. Banalmente...Nel frattempo ieri'Alto commissariato dell'per i diritti umani ha chiesto all'Italia di assicurare il rispetto in carcere della dignità e dell'umanità di Alfredoin attesa di ...interviene sul casoe invita'Italia a rispettare gli standard internazionali di dignità umana nella detenzione dell'anarchico, che da quattro mesi è in sciopero della fame contro il 41 ... Cospito, l'Onu: "L'Italia rispetti gli standard internazionali di detenzione" TGCOM