Cospito, l'agenzia Onu: "L'Italia rispetti dignità e umanità" (Di sabato 4 marzo 2023) Cospito, Onu bacchetta L'Italia. "L'Italia rispetti la dignità e l'umanità del trattamento detentivo". La richiesta arriva, perentoria, direttamente dall'Alto Commissariato Onu per i diritti umani, che bacchetta il nostro paese sul caso Cospito, l'anarchico in regime di 41 bis e in sciopero della fame da ormai quattro mesi. Sarebbe stata notificata alla rappresentanza del Governo ...

