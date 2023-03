Cospito | incidenti a Torino al corteo degli anarchici | auto e vetrine distrutte | scritte sui monumenti e cartelli divelti lungo la strada

(Di sabato 4 marzo 2023) Prosegue ailorganizzato in solidarietà ad Alfredo, l’esponente della Fai in regime di 41 bis e in sciopero della fame da circa quattro mesi. Il passaggio dei manifestanti, circa un centinaio, sta lasciando dietro di sédei negozi distrutti,su muri edanneggiate. I dimostranti hanno tentato di accendere un fuoco con bancali in legno, lanciato petardiil percorso e preso a martellate le vetrate di un istituto bancario. Da quanto si apprende da Ansa che cita fonti tra i manifestanti, sarebbe sette glibloccati e portati in questura dalle forze dell’ordine diin Corso Matteotti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloangeloRF : Caso Cospito: incidenti a Torino al corteo degli anarchici, bombe carta e vetrine in frantumi - emanueleph : Caso Cospito: incidenti a Torino al corteo degli anarchici, bombe carta e vetrine in frantumi - sallo_news : Torino, scontri polizia-anarchici alla manifestazione per Cospito - lo_spiffero : Incidenti e atti vandalici contro numerosi edifici e negozi al corteo in sostegno di Cospito. Scritte contro Nordio… -

20.30 Anarchici,al corteo di Torino Centinaia di manifestanti al corteo degli anarchici a Torino, promosso a sostegno di Alfredo. Detenuto al 41bis e da oltre 100 giorni in sciopero della fame. All'...Ad aprire il corte nel pomeriggio da Via Solferino era stato il 76enne Pasquale Valitutti, storico esponente anarchico, che ha esortato i manifestanti a "lottare" per. "Finché Alfredo respira ...E l'ultima ragione non è meno importante: Torino è una città simbolica, quella in cuiha ... grazie alla strategia della Digos che riuscì a isolare i violenti in via Aosta impedendo. ...

Caso Cospito: incidenti a Torino al corteo degli anarchici, bombe carta e vetrine in frantumi RaiNews

Nuovo raduno degli anarchici in solidarietà di Alfredo Cospito e solita guerriglia con atti vandalici, teppismo, assalto a negozi e muri imbrattati. Grossi petardi e bombe carta sono stati lanciati da ...Partito da piazza Solferino a Torino il corteo degli anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito, il detenuto anarchico in sciopero della fame contro il ...