Cospito, il corteo degli anarchici a Torino diventa guerriglia: auto e vetrine rotte, cassonetti dati alle fiamme

La massima allerta a Torino non ha impedito gli scontri. Nonostante l'ingente dispiegamento di forze dell'ordine, infatti, si registrano disordini nel capoluogo piemontese dove centinaia di anarchici...

