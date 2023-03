(Di sabato 4 marzo 2023) I manifestanti danneggiano le vetrine di un istitutorio a. Alcuni di solo si sono serviti diper sfondare le vetrate dellae, successivamente, di alcune vetrine. Il corteo per Alfredosta causando enormi problemi alla città e le forze dell'ordine sono state dispiegate in modo massiccio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Cospito, danneggiata una banca durante la manifestazione a Torino: gli anarchici usano martelli - ilfattovideo : Torino, tensione alla manifestazione degli anarchici in corteo per Cospito. Danneggiata una banca, lanci di bombe c… -

Questi ultimi hanno ricordato Alfredo, l'anarchico della Fai in sciopero della fame da ... in piazza Matteotti, mentre una macchina della troupe del Tgr Liguria è stata. TAGS armi ...... che hanno manifestato per Alfredo. Ci sono stati scontri con le forze dell'ordine e un ... All'altezza dell'università Bocconi è stata poila vetrina della banca Credit Agricole; ...All'altezza dell'università Bocconi è statala vetrina della banca Credit Agricole; diverse attività commerciali hanno chiuso le serrande. - - > Leggi Anche Alfredo, il medico: '...

Torino, tensione alla manifestazione degli anarchici in corteo per Cospito Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Ieri sera la Corte di Cassazione ha deciso che Alfredo Cospito, anarchico, deve morire. Sono passati più di settantacinque ...