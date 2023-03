Cospito, corteo degli anarchici a Torino: 34 fermi e alcuni feriti, tra cui due agenti. Distrutte auto e vetrine (Di sabato 4 marzo 2023) È salito a 34 il numero dei manifestanti fermati per gli incidenti avvenuti oggi, sabato 4 marzo, a Torino durante il corteo degli anarchici in solidarietà ad Alfredo Cospito, l’esponente della Fai in regime di 41 bis e in sciopero della fame da circa quattro mesi. A riferirle il bilancio è la procura del capoluogo piemontese. Il passaggio dei manifestanti, circa un centinaio e arrivati anche dall’estero, per le strade della città, ha lasciando dietro di sé vetrine dei negozi distrutti, scritte su muri e monumenti e auto danneggiate. I dimostranti hanno tentato di accendere un fuoco con bancali in legno, lanciato petardi lungo il percorso e preso a martellate le vetrate di un istituto bancario. Da quanto si apprende da Ansa che cita la Procura, sarebbero 34 gli ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) È salito a 34 il numero dei manifestanti fermati per gli incidenti avvenuti oggi, sabato 4 marzo, adurante ilin solidarietà ad Alfredo, l’esponente della Fai in regime di 41 bis e in sciopero della fame da circa quattro mesi. A riferirle il bilancio è la procura del capoluogo piemontese. Il passaggio dei manifestanti, circa un centinaio e arrivati anche dall’estero, per le strade della città, ha lasciando dietro di sédei negozi distrutti, scritte su muri e monumenti edanneggiate. I dimostranti hanno tentato di accendere un fuoco con bancali in legno, lanciato petardi lungo il percorso e preso a martellate le vetrate di un istituto bancario. Da quanto si apprende da Ansa che cita la Procura, sarebbero 34 gli ...

