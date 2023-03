“Cosa voglio da Ivana”. GF Vip 7, Onestini confessa: ora che lei è uscita si scopre tutto (Di sabato 4 marzo 2023) Al GF Vip 7 si sta parlando con una certa insistenza di Luca Onestini e Ivana Mrazova, soprattutto ora che lei ha abbandonato la casa più spiata d’Italia su decisione della produzione. Ormai manca un mese alla fine del reality show e poi i concorrenti potranno tornare alla vita di sempre. Tra i due c’è stato sicuramente un riavvicinamento grazie al programma di Alfonso Signorini e in tanti si stanno domandando se possano esserci spiragli per un ritorno di fiamma e un nuovo inizio per la coppia. Proprio nelle scorse ore al GF Vip 7, Luca Onestini si è sbilanciato un po’ di più su Ivana Mrazova e si sono intuite le sue volontà sul rapporto con la ragazza. Tra l’altro, tra i due è scattato un bacio prima che lei uscisse dalla porta rossa e questo ha entusiasmato il pubblico. Adesso il vippone ha voluto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Al GF Vip 7 si sta parlando con una certa insistenza di LucaMrazova, sopratora che lei ha abbandonato la casa più spiata d’Italia su decisione della produzione. Ormai manca un mese alla fine del reality show e poi i concorrenti potranno tornare alla vita di sempre. Tra i due c’è stato sicuramente un riavvicinamento grazie al programma di Alfonso Signorini e in tanti si stanno domandando se possano esserci spiragli per un ritorno di fiamma e un nuovo inizio per la coppia. Proprio nelle scorse ore al GF Vip 7, Lucasi è sbilanciato un po’ di più suMrazova e si sono intuite le sue volontà sul rapporto con la ragazza. Tra l’altro, tra i due è scattato un bacio prima che lei uscisse dalla porta rossa e questo ha entusiasmato il pubblico. Adesso il vippone ha voluto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrPaoloMezzana : #Oggi vi voglio ricordare solo una cosa: gli operatori #sanitari, i primi a ricevere la #vaccinazione #COVID19, han… - martpell___ : RT @gIANMARIAAAAA: comunque una cosa che so per certo è che da vecchio non voglio puzzare di vecchio - sonolabebe92 : voglio proprio vedere ora cosa faranno quando passerà quello per la coppia. #orielespace #oriele - ___rkomi____ : questa cosa che odio due vite voglio il suo flop DEVE floppare perchè lo dico io che auguro solo il peggio a quella… - alessia_termini : #incorvassi una cosa dico io pretendo che lunedì o tavassi o oriana siano i finalisti #oriele non voglio che vada Antonella -