Cosa sta succedendo a TikTok in Europa e in Italia (Di sabato 4 marzo 2023) La decisione della Commissione Europea di vietare l'installazione dell'app di TikTok sui dispositivi dei dipendenti di Bruxelles rischia di provocare delle conseguenze a cascata – nella stessa direzione – anche negli altri Stati membri. Perché si parla, come scritto nella nota diffusa la scorsa settimana – di una scelta in linea con i principi di cyber security. Dunque, come già accaduto negli Stati Uniti, c'è il rischio di vedere TikTok bannato anche nel nostro Paese. Questa notizia è stata in parte confermata dal Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che ha parlato di tema sul tavolo di incontri (per quel che riguarda i dipendenti della PA) che potrebbero portare a una decisione analoga a quella comunitaria anche nel nostro Paese.

