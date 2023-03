Cosa fare se l’obesità riguarda i bambini? Se correggere lo stile di vita non basta, arriva il nuovo farmaco appena approvato da AIFA (Di sabato 4 marzo 2023) l’obesità in Italia riguarda in modo preoccupante non solo gli adulti, ma anche i bambini. Il 4 marzo, come ogni anno, si celebra il World Obesity Day, un’occasione per accendere i riflettori sul problema e sensibilizzare genitori e figli sui rischi legati all’eccesso di peso. Obesità: Cosa fare se riguarda i bambini? guarda le foto Leggi anche › Obesità e bambini: non dipende solo dal cibo. Come ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 marzo 2023)in Italiain modo preoccupante non solo gli adulti, ma anche i. Il 4 marzo, come ogni anno, si celebra il World Obesity Day, un’occasione per accendere i riflettori sul problema e sensibilizzare genitori e figli sui rischi legati all’eccesso di peso. Obesità:se? guarda le foto Leggi anche › Obesità e: non dipende solo dal cibo. Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MessoraClaudio : Byoblu è l'unica televisione dove la gente è libera di venire, sedersi in mezzo agli ospiti e, senza avere concorda… - demagistris : Decreto salva #Ilva: torna lo scudo penale per i padroni delle industrie inquinanti che possono fare profitto sulla… - stebellentani : L’inchiesta sulla primissima fase covid a febbraio 2020 non deve fare dimenticare una cosa: siamo il paese occident… - FerranteViola : RT @signori_massimo: Ogni cosa che ha fatto sto personaggio ha danneggiato tutti noi. Fare il contrario di ciò che dice un piddino deve es… - PivaEdoardo : RT @LeonardoTony: Capisci che quel mostro dentro te ti sta rubando un po' di energia vitale ogni giorno, in ogni ora,in ogni secondo. Il co… -