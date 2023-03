Corteo antifascista a Firenze: presenti Schlein, Conte e Bonelli (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo il pestaggio degli studenti davanti al liceo classico Michelangiolo, a Firenze oggi – sabato 4 marzo 2023 – è il giorno della piazza, del Corteo antifascista. La manifestazione è stata convocata dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil: “Difendiamo scuola e Costituzione poiché sappiamo quanto l’indifferenza sia un male che mina alle fondamenta la democrazia, vogliamo reagire”. In Corteo studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie. Tra i partecipanti la neosegretaria del Pd Elly Schlein, il leader del M5S Giuseppe Conte, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e quello dei Verdi Angelo Bonelli. Presente anche la preside Savino con al collo il cartello: “Io non sono indifferente”. In tutto, secondo la Questura, 10 mila presenze. Il ritrovo è stato ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo il pestaggio degli studenti davanti al liceo classico Michelangiolo, aoggi – sabato 4 marzo 2023 – è il giorno della piazza, del. La manifestazione è stata convocata dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil: “Difendiamo scuola e Costituzione poiché sappiamo quanto l’indifferenza sia un male che mina alle fondamenta la democrazia, vogliamo reagire”. Instudenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie. Tra i partecipanti la neosegretaria del Pd Elly, il leader del M5S Giuseppe, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e quello dei Verdi Angelo. Presente anche la preside Savino con al collo il cartello: “Io non sono indifferente”. In tutto, secondo la Questura, 10 mila presenze. Il ritrovo è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Striscione di Blocco Studentesco nel liceo di Padova: tra i baby-camerati contro il corteo di Firenze: 'Sciacallagg… - localteamtv : Corteo antifascista a Firenze, bandierone della pace, slogan e striscioni #antifascismo #firenze… - localteamtv : #Firenze Corteo antifascista: diretta video - 8PapaveriRossi5 : I #massmedia hanno deciso di non parlarne ma non hanno fatto i conti con noi. A #Firenze un corteo #antifascista. - stop_lockdown_ : RT @stop_lockdown_: Centinaia di telecamere per la #Schlein al corteo antifascista di #Firenze La CGIL scende in piazza contro il fascism… -